Brenntag baut durch die Akquisition des Spezialitäten-Distributeurs Zhongbai Xingye sein Food & Nutrition-Geschäft in China aus

Essen (ots) - Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), der Weltmarktführer in der

Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen, hat eine Vereinbarung zur

Akquisition von Zhongbai Xingye Food Technology (Peking) Co., Ltd. ("Zhongbai

Xingye") unterzeichnet. Brenntag erwirbt zunächst einen Anteil von 67% mit einem

Unternehmenswert von rund EUR 90 Mio. Das chinesische Unternehmen ist auf den

Vertrieb einer Vielzahl von speziellen Lebensmittelinhaltsstoffen wie

Molkereiprodukten und Proteinen spezialisiert.



Christian Kohlpaintner, Vorstandsvorsitzender der Brenntag AG, betont die

Bedeutung der Akquisition für die Geschäftsstrategie von Brenntag: "Der

Chemiedistributionsmarkt im asiatisch-pazifischen Raum und insbesondere in China

wächst dynamisch. Wir sehen dort ein erhebliches Potenzial und werden im Rahmen

unserer M&A-Strategie den Fokus auf diese Region verstärken. Zhongbai Xingye

passt nicht nur geografisch, sondern auch mit Blick auf das Industriesegment und

die Unternehmensgröße ideal zu den Ambitionen von Brenntag. Die Akquisition

dieses führenden Akteurs auf dem chinesischen Festland ist für unser Unternehmen

ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Vollsortimenter für

Lebensmittelinhaltsstoffe auf dem asiatischen Markt."





