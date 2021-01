Routemaster Capital schließt Übernahme der verbleibenden 51%-Anteile an DeFi Holdings ab, einem Unternehmen, das Möglichkeiten im dezentralen Finanzmarkt verfolgt

Routemaster besitzt nun 100 % der Anteile an DeFi Holdings

Toronto, Ontario, 28. Januar 2021 - Routemaster Capital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Routemaster“) (NEO: DEFI, DE: RMJR) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erstmals am 14. Januar 2021 angekündigte Transaktion zum Erwerb von 51 % der Anteile von DeFi Holdings Inc. („DeFi Holdings“) (die „Transaktion“) abgeschlossen hat. Nähere Informationen zu DeFi Holdings entnehmen Sie bitte den Pressemeldungen des Unternehmens vom 6. Oktober 2020, 18. November 2020 und 14. Januar 2021.

Im Rahmen der Transaktion begab Routemaster als Gegenleistung für 51 % der Anteile an DeFi Holdings insgesamt 20.000.000 Stammaktien des Unternehmens anteilsmäßig an die Aktionäre von DeFi Holdings. In Verbindung mit der Transaktion wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt und es kam auch nicht zu einer Änderung der Kontrolle über Routemaster.

DeFi Holdings ist ein Unternehmen, das sich auf Investitionen, die Entwicklung und das Management von Handelstechnologien im Zusammenhang mit dem schnell wachsenden dezentralen Finanzmarkt (DeFi) konzentriert. Die dezentrale Finanzwirtschaft kann als die nächste Welle der finanziellen Innovationen auf der Blockchain betrachtet werden. Es bezieht sich auf digitale Vermögenswerte, finanzielle Smart Contracts, Protokolle und dezentrale Anwendungen („DApps“), die auf Ethereum und anderen Blockchains aufgebaut sind. Einfacher ausgedrückt: Es handelt sich um Finanzsoftware, die auf der Blockchain aufgebaut ist. Das zentrale Verkaufsargument der dezentralen Finanzwirtschaft ist der Wegfall von Zwischenhändlern bei Transaktionen, die im traditionellen Finanzwesen die „Vertrauens“-Ebene (d. h. Banken und Makler) bei einer Transaktion zwischen zwei Parteien bilden. Bei der dezentralen Finanzierung können die Benutzer direkt auf das Netzwerk zugreifen, so dass keine Zwischenhändler erforderlich sind.

Über Routemaster Capital Inc.:

Routemaster Capital Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Aktiva im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

