Rudolf Schrefl (53) wird neuer CEO von Drei Österreich. Mit 1. Februar 2021 übernimmt er die Agenden von Jan Trionow (50), der nach mehr als zwei Jahrzehnten bei Drei Österreich und elf Jahren als CEO Mitte 2021 aus dem Unternehmen ausscheiden wird. Schrefl ist bereits seit 2002 in unterschiedlichen Führungspositionen im Unternehmen tätig und seit 2011 als Chief Commercial Officer (CCO) für das Geschäfts- und Privatkundengeschäft von Drei verantwortlich.

Die nunmehrige Übergabe wurde in den vergangenen Wochen sorgfältig vorbereitet. Um einen optimalen Übergangsprozess zu gewährleisten, wird Jan Trionow das Unternehmen und seinen Nachfolger in den kommenden Monaten in beratender Funktion begleiten. "Ich habe den Zeitpunkt der Übergabe meiner CEO-Verantwortung sorgfältig gewählt. Das Team ist gut aufgestellt, um die Erfolgsstory von Drei in Österreich weiterzuführen. Für mich ist nun der geeignete Moment gekommen, mich einer neuen Herausforderung zu widmen und das Zepter an einen langjährigen Wegbegleiter und damit in beste Hände zu übergeben. Ich wünsche Rudolf Schrefl und dem gesamten Drei Team alles Gute auf ihrem weiteren Weg in die digitale Zukunft", so Jan Trionow.



"Im Namen der CK Hutchison Gruppe möchte ich Jan Trionow für seinen Einsatz und seine Leidenschaft für das Unternehmen in den letzten beiden Jahrzehnten danken. Jan Trionow hat maßgeblich zum Erfolg und Wachstum von Drei beigetragen, das heute zu den drei großen Telekommunikationsanbietern Österreichs zählt. Dank Jan Trionow verfügt Drei Österreich über ein starkes Fundament für die Herausforderungen der Zukunft, so Victor Li, Chairman und Group Co-Managing Director von CK Hutchison Holdings: "Gleichzeitig möchte ich Rudolf Schrefl zu seiner neuen Rolle als Drei CEO gratulieren.