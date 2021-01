BARCELONA (dpa-AFX) - Die neun zu langen Haftstrafen verurteilten Separatistenführer der spanischen Konfliktregion Katalonien dürfen vor der Regionalwahl vom 14. Februar in die Politik zurückkehren. Den Politikern und Aktivisten werde ab Freitag offener Vollzug gewährt, teilte das regionale Justizministerium am Donnerstag in Barcelona mit. Die Betroffenen werden sich demnach tagsüber und an den Wochenenden außerhalb der Gefängnisse aufhalten und auch am Wahlkampf teilnehmen dürfen, der an diesem Wochenende beginnt.

Das katalanische Justizministerium gab damit nach eigenen Angaben einem Antrag der Gefängnisse statt. Es wird aber erwartet, dass die spanische Staatsanwaltschaft Einspruch einlegt. Das Oberste Gericht in Madrid hatte erst im Dezember ein Urteil eines katalanischen Gerichts gekippt, das den Separatisten offenen Vollzug gewährt hatte. Man betrachte diese Maßnahme als "verfrüht", hieß es damals.