Deutscher Demografie Preis wird am 10. Juni 2021 verliehen / Bewerbungsfrist beginnt am 1. Februar 2021 / Musterbeispiele für zukunftsorientierte Arbeitswelt / Online-Event mit interaktiven Workshops (VIDEO)

Berlin (ots) - Zum zweiten Mal wird in diesem Jahr unter Trägerschaft desDemographie Netzwerks ddn der Deutsche Demografie Preis verliehen. Im Rahmeneiner virtuellen Preisverleihung werden am 10. Juni 2021 acht herausragende,zukunftsweisende Projekte ausgezeichnet, die die Herausforderungen desdemografischen Wandels in besonders nachahmenswerter Weise lösen. Die fachlichenKategorien, in denen der Preis verliehen wird, umreißen die Themen Gesundheit,lebenslanges Lernen, Kooperation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Diversity undNew Work. In einer achten Kategorie wird die überraschendste Idee gewürdigt.Begleitet wird der Wettbewerb von einer digitalen Fachkonferenz, die dieseThemenfelder erlebbar macht und Raum zum Austausch mit Experten*innen ausPolitik, Wirtschaft und Wissenschaft bietet."Der demografische Wandel wird vielfach als Herausforderung wahrgenommen -tatsächlich bietet eine wachsende Generationenvielfalt aber auch viele Chancenfür neue Wege und Innovationen", sagt Martina Schmeink, geschäftsführendesVorstandsmitglied von Das Demographie Netzwerk e.V. (ddn), Träger des DeutschenDemografie Preises. "Mit dem Deutschen Demografie Preis geben wir denjenigeneine Bühne, die die Dynamik der gesellschaftlichen und arbeitsweltlichenVeränderungen mit Tatkraft und Ideenreichtum aufgreifen und der Pandemie zumTrotz eine integrative, nachhaltige Zukunft gestalten."Co-Kreation im Netz: digitale UNCONFERENCE am 10. Juni 2021Voraus geht der abendlichen Preisverleihung eine sogenannte digitaleUNCONFERENCE - eine Veranstaltung, die trotz Corona die direkte Vernetzung vonExperten*innen aus Unternehmen, Organisationen und Kommunen ermöglicht. Dazufinden insgesamt zehn interaktive Workshops statt, in denen die Teilnehmer*innensich zu den Kategorien und Themen des Deutschen Demografie Preises austauschenkönnen. "Mit der UNCONFERENCE geben wir allen Interessierten die Möglichkeit,ihre eigenen Ideen aktiv einzubringen und zu diskutieren", erklärt BirtheKretschmer, Geschäftsführerin der ZEIT Akademie, das digitale Format. "Wir legendamit den Grundstein dafür, dass der Deutsche Demografie Preis in einem großenNetzwerk Impulse über die eigentliche Preisverleihung hinaus setzt und Wege indie Zukunft zeigt." Neben ddn und ZEIT Akademie unterstützen die Deutsche Bahn,ING, EY, BAHN-BKK und das nextpractice-Institut als Initiatoren*innen undPartner*innen den Deutschen Demografie Preis 2021."Wir möchten den demografischen Wandel und seine Folgen stärker ins Bewusstseinrücken und anhand von positiven Beispielen zeigen, wie seinen Herausforderungenbegegnet werden kann. Raus aus dem Nischendasein, rein ins Zentrum von