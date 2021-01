Berlin Brands Group investiert 250 Mio. Euro und wird zum größten strategischen Investor für E-Commerce-Marken in Europa Berlin (ots) - Die Berlin Brands Group Holding GmbH (BBG) gibt heute bekannt, in den nächsten 18 Monaten 250 Millionen Euro (304 Millionen USD) für die Akquisition von E-Commerce-Marken und Amazon-Händlern zu investieren. Das Ziel: Mit dem Zukauf einer großen Vielfalt von Produktanbietern im Internet zur Nummer 1 in Europa für E-Commerce-Marken zu werden. Bereits heute ist BBG mit 14 Eigenmarken und mehr als 2.500 Produkten eines der führenden E-Commerce-Unternehmen in Europa.



Als strategischer Investor spricht das M&A-Team von BBG seit November 2020 Unternehmen aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Garten, Haus & Wohnen, Sport und Elektronik an, deren Umsatz zwischen 500.000 und 30 Millionen Euro liegt. Bisher wurden sechs Online-Marken übernommen, mit zahlreichen anderen Unternehmen sind die Verhandlungen fortgeschritten. Online-HändlerInnen profitieren nach dem Deal von 15 Jahren Erfahrung beim Aufbau von E-Commerce-Marken. Die Skalierung erfolgt über die etablierten Strukturen der BBG. Als einer der Pioniere im Direct-to-Consumer-Geschäft bieten die Berliner derzeit als einziger am Markt mit aktuell 100 Kanälen eine große Vielfalt an Absatzkanälen: Das Unternehmen zählt weltweit zu den Top-Verkäufern auf Amazon. Der Großteil des eigenen Umsatzes generiert BBG jedoch durch die eigenen Webshops in 28 Ländern und auf nationalen und internationalen Marktplätzen in Europa, Nordamerika, China und der Türkei.