PREOS Global Office Real Estate & Technology AG begrüßt geplante Mehrheitsbeteiligung eines strategischen Investors / Bedeutende Impulse für weiteres Wachstum erwartet



Leipzig, 28.01.2021 - Der Vorstand der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) ist von der Großaktionärin des Unternehmens, der publity AG (ISIN DE0006972508), darüber informiert worden, dass diese anstrebt, eine PREOS-Mehrheitsbeteiligung an einen strategischen Investor zu veräußern (vgl. Ad hoc Mitteilung der publity vom 25.01.2021 um 17:48 Uhr). Der Vorstand der PREOS begrüßt diese Pläne ausdrücklich.

Bei dem potenziellen Erwerber der Mehrheitsbeteiligung handelt es sich um einen renommierten, international tätigen asiatischen Mischkonzern mit einer Bilanzsumme im umgerechnet zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich und mehreren zehntausend Mitarbeitern weltweit. PREOS erwartet von dem möglichen neuen Mehrheitsaktionär signifikante Impulse für das weitere Unternehmenswachstum und insbesondere für die Internationalisierung des Immobilienportfolios.



Der potenzielle Käufer und die publity AG tauschen sich derzeit zudem aus, bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion, PREOS in den kommenden Quartalen Kapital zur weiteren Unternehmensexpansion im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich zur Verfügung stellen zu wollen. Damit wäre PREOS in der Lage, umfassend Marktopportunitäten zum Ankauf attraktiver Büroimmobilien in Deutschland und europäischen Top-Metropolen zu nutzen und noch im laufenden Jahr Immobilien im Wert von bis zu 1 Mrd. Euro zu erwerben. Durch den neuen potenziellen Investor erhielte die PREOS außerdem die Möglichkeit, ihr internationales Netzwerk im Bereich Digitalisierung zu erweitern, um somit ihr Know-how hinsichtlich innovativer Technologien, wie zum Beispiel Blockchain und Token, weiter auszubauen und zu nutzen.