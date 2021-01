Hunter Technology ernennt COO

Nach dem erfolgreichen Übergang und der Finanzierung des Unternehmens freut sich Hunter, die Führungsebene weiter zu verstärken. „Ich freue mich, Florian in diesem neuen Kapitel nach der Übernahme des Unternehmens, das wir über Jahre hinweg gemeinsam aufgebaut haben, an Bord zu haben. Er bringt eine umfassende Erfahrung mit ein, um Produkte, basierend auf solider Forschung, von der Idee bis zur Marktreife zu bringen“, sagte Alex Medana, CEO von Hunter.

Dr. Spiegl ist ein Innovator und Serienunternehmer im Bereich der Finanztechnologie mit einer Erfahrung von über 15 Jahren. Seine unternehmerische Laufbahn reicht von der strategischen Beratung der Boston Consulting Group bis hin zur Vermögensverwaltung bei Credit Suisse.

Dr. Spiegl war Co-Founder des Fintech-Unternehmens FinFabrik sowie der Hong Kong FinTech Association. Er sitzt im FinTech Advisory Board der Securities and Futures Commission of Hong Kong. Dr. Spiegl besitzt ein PhD- sowie ein MA-Diplom in Volks- und Betriebswirtschaftslehre von der Universität Wien.

„Die Digitalisierung des physischen Ölhandelsmarktes ist unvermeidbar und bereits im Gange, jedoch noch ungleich verteilt“, sagte Dr. Spiegl. „Es ist eine großartige Möglichkeit, die Vorteile dieser Entwicklung eigens für unabhängige Produzenten zu nutzen. Ich freue mich, Teil eines starken Teams zu sein, das diese bedeutsame Branche entscheidend beeinflusst.“

Über Hunter Technology Corp.

Hunter Technology Corp. ist ein Dienstleister der Ölbranche, der interaktive Plattformen entwickelt, um physische Öltransaktionen über den gesamten Handelszyklus zu ermöglichen und so einerseits bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Produzenten und andererseits einen fairen Marktzugang für alle zu gewährleisten. Über die Plattform oilex.com wird Hunter einen physischen Marktplatz betreiben, um den Kauf und Verkauf von physischem Öl zwischen unabhängigen Produzenten einerseits und Firmenkunden, Händler und hoheitlichen Abnehmern andererseits zu ermöglichen. Über die Plattform oilexchange.com wird Hunter solide Instrumente des Supply Chain Managements anbieten, mit denen die Nachverfolgung von physischem Öl über die gesamte Lieferkette und die Automatisierung des Berichterstattungsverfahren bewerkstelligt werden.