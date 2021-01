Cypress Development meldet weitere Fortschritte bei Chloridlaugung für Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada

28. Januar 2020 - Vancouver (British Columbia). Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP, OTCQB: CYDVF, Frankfurt: C1Z1) („Cypress“ oder das „Unternehmen“) meldet weitere beträchtliche Fortschritte bei der Rahmenuntersuchung des Unternehmens hinsichtlich der Laugung auf Chloridbasis zur Gewinnung von Lithium aus dem Tonstein des Lithiumprojekts Clayton Valley. Wie in den Pressemitteilungen vom 3. und 16. Dezember 2020 beschrieben, hat das Unternehmen mit einer Untersuchung der Laugung auf Chloridbasis sowie der potenziellen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile gegenüber der Laugung auf Sulfidbasis begonnen. Die bisherigen Fortschritte weisen auf eine positive Alternative zu einem Ansatz auf Sulfatbasis hin und sind es wert, für das bevorstehende Pilotanlagenprogramm des Unternehmens in Erwägung gezogen zu werden.

Bei den Testarbeiten, die an 200- bis 400-Gramm-Tonsteinproben durchgeführt wurden, wurde Salzsäure- (HCl)- und Natriumchlorid (NaCl)-Sole als Laugenlösung verwendet. Anhand der Testergebnisse dieser Arbeiten wurden die optimalen Parameter für die Laugungstemperatur, die Säurestärke und die Verweildauer ermittelt. Die Daten wurden verwendet, um einen Test an einer 33-Kilogramm-Tonsteinprobe durchzuführen, der eine Gewinnung von über 81 Prozent des Lithiums in die Lösung ergab. Das Unternehmen erachtet dies als Ausgangspunkt für das Pilotanlagenprogramm, um diese Ergebnisse zu erweitern und zu beweisen, dass sie in einem größeren Maßstab nachhaltig anwendbar sind.

Proben des Laugungsschlickers wurden von Pocock Industrial Inc. getestet, um die Feststoff-Flüssigkeit-Trennung mittels Standard- und Hochdruckverdicker sowie Vakuum- und Druckfiltration durchzuführen. Die Ergebnisse weisen auf potenzielle Vorteile hin, die schnellere Filtrations- und Absetzraten bei der Verwendung von Standardverdickern und Filtrationsanlagen beinhalten. Die unterschiedlichen Absetz- und Filtrationsraten bedeuten auch, dass die Verarbeitung mit wesentlich weniger zusätzlichem Wasser durchgeführt werden kann. Mit dem Ansatz auf Chloridbasis ist die Laugungslösung für Standardprozesse zur Gewinnung von Lithium und möglicherweise anderer Produkte geeignet.