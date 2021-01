Energiesektor gerät nach Bidens Kehrtwende in der US-Klimapolitik unter Druck

„Nach einem positiven Wochenbeginn aufgrund eines starken technischen Rückenwinds geriet der US-amerikanische Investment-Grade-Anleihenmarkt ins Stocken, als die Neuemissionen zunahmen und die Lockdown-Maßnahmen angesichts steigender Virusfälle verstärkt wurden. U.S. Investment Grade-Spreads beendeten die Woche mit einer Ausweitung um einen Basispunkt, da die meisten Sektoren, mit Ausnahme des Automobilsektors, eine Underperformance aufwiesen. Ein Sektor, der sich bemerkenswert unterdurchschnittlich entwickelte, war der Energiesektor, der in den letzten Monaten durchweg eine Outperformance aufwies.

Der Sektor geriet letzte Woche unter erheblichen Druck, nachdem Präsident Biden eine Verfügung erlassen hatte, die neue Öl- und Gasbohrungen auf öffentlichem Land und in öffentlichen Gewässern für 60 Tage aussetzte. Während der Schritt gut vorhersehbar war, da viele der am stärksten exponierten Energieunternehmen vorsorglich einen Auftragsüberhang an Genehmigungen aufbauten, mussten die am stärksten exponierten Emittenten des Sektors eine Ausweitung ihrer Spreads um bis zu 15 Basispunkte hinnehmen.

US-Hochzinsanleihen legten in der vergangenen Woche um 0,07% zu, da die Anleger die Gewinne verdauten, die ersten Maßnahmen der Biden-Administration bewerteten und umfangreiche Neuemissionen aufnahmen. Die durchschnittlichen Kurse von Hochzinsanleihen gaben leicht nach, aber die Kuponerträge glichen den Rückgang aus. Die Spreads weiteten sich um einen Basispunkt auf +375 Bp aus.