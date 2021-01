Natixis-Strategin Dwek: "Nur eine Verschnaufpause an den Aktienmärkten" Gastautor: Simon Weiler | 28.01.2021, 02:41 | 35 | 0 | 0 28.01.2021, 02:41 | Dwek: „Mit Blick auf das gesamte Jahres 2021 hat sich aber nicht viel geändert. Die grundlegenden Faktoren, die die Märkte stützen, sind nach wie vor intakt. Wir gehen davon aus, dass für die Fed eine Rückführung ihres QE-Programms nicht in Frage kommt. Und andernorts dürfte die geldpolitische Unterstützung sogar noch zunehmen. Die Unternehmensgewinne dürften sich im Laufe des Jahres 2021 erholen, auch wenn das erste Quartal noch schwierig sein könnte, insbesondere in Europa. Und schließlich, und das ist das Wichtigste, geht die Verbreitung der Impfstoffe weiter. Dass sie holprig anläuft, verzögert die Rückkehr zur Normalität nur. Auch Bidens „American Rescue Plan“ wird im Verlauf der Verhandlungen wahrscheinlich schrumpfen und Zeit brauchen. Es kann also durchaus eine Weile in einer gewissen Handelsspanne hin und her gehen, bevor der Reflation-Trade wieder einsetzen wird. Dabei glauben wir, dass die Rotation in Richtung Zykliker in den kommenden Wochen wieder an Fahrt gewinnen wird.“ Die vollständigen „Perspectives“ der Chefstrategin von Natixis Investment Managers im englischen Original finden Sie hier. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer