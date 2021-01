Erfolgreiches Jahr für Berenberg-Investmentfonds

Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, weil 2020 ein sehr anspruchsvolles Kapitalmarktjahr war, inklusive etlicher Superlative wie des schnellsten und kürzesten Bärenmarktes, der schnellsten Rückkehr in einen Bullenmarkt und zahlloser extremer Marktbewegungen. Der Berenberg Variato (ISIN: LU1878856126) erzielte in diesem Umfeld bei einer sehr geringen Schwankungsbreite eine Jahresperformance von 17,9 Prozent. Seit Auflage am 18.12.2018 legte der Fonds um 30,1 Prozent zu.

Damit gehört der vom Chefanlagestrategen und Leiter Multi Asset Prof. Dr. Bernd Meyer und dem Leiter Multi Asset Strategy & Research Ulrich Urbahn gemanagte flexible Mischfonds zu den erfolgreichsten seiner Kategorie. Auch Berenbergs weitere Multi-Asset-Fonds wie der der Berenberg 1590 Stiftung (ISIN DE000A0RE972; +3 Prozent) oder der Berenberg Multi Asset Balanced (ISIN DE000A0MWKF5; +9,8 Prozent) zeigen eine überzeugende Performance im vergangenen Jahr und können sich im Wettbewerbsvergleich sehr gut behaupten. Auf Anleihenseite überzeugte unter anderem der von Robert Reichle gemanagte Berenberg Emerging Markets Bonds (ISIN: DE000A1C2XJ0) mit einem Plus von 8,1 Prozent binnen Jahresfrist. Christian Bettinger erreichte mit dem Berenberg Credit Opportunities (ISIN LU0636630005) ein Plus von 4,3 Prozent und schnitt damit deutlich besser ab als seine Morningstar-Peergroup.

Deutliche Überrendite