Research: Baader Bank kooperiert mit ARIAD Asset Management für Big-Data-Analyse

Unterschleißheim, 28. Januar 2021: Die Baader Bank erweitert ihre bestehende Expertise im Equity Research um die sogenannte ,Intellectual Property'-Analyse der ARIAD Asset Management aus Hamburg.

Mithilfe wissenschaftlich fundierter Qualitätsfaktoren analysiert ARIAD globale Patentdaten, um die weltweite relative Innovationskraft von Unternehmen festzustellen. Dabei werden vor allem vergleichsweise unbekannte "Hidden Champions" (Small- / Midcaps) identifiziert, die mit ihren zukunftsorientierten Technologien ein bedeutendes Marktpotential bieten.

Die Baader Bank bezieht den innovativen Big-Data-Ansatz in ihren bestehenden Bewertungsprozess mit ein, um damit das eigene Research-Produktportfolio zu erweitern und zu optimieren. "ARIAD verfügt im Analyse-Segment Big Data und Intellectual Property mit Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen über langjährige Erfahrung und einen umfassenden Track Record. Mit diesem Knowhow möchten wir für unser Research und damit für unsere Kunden zusätzlichen Mehrwert erzielen und die Performance unserer Fundamentalanalysen weiter ausbauen. So hoffen wir, durch die ,IP'-Analysen beispielsweise unsere ,Baader Helvea Top Pick'-Listenperformance mit einem Alpha von rund 266 %* seit Gründung 2013 und einem Alpha über 41 % in 2020 weiter zu steigern", kommentiert Oliver Riedel, Vorstandsmitglied der Baader Bank AG die Zusammenarbeit.

Aktuell umfasst das hauseigene Research mehr als 600 europäische Werte und stellt damit eines der größten im Markt verfügbaren Angebote dar. Über die interaktive Plattform Baader Europe sind die Bereiche Equity, Credit und ESG für alle Einzelwerte zugänglich. Ergänzt wird dieses Portfolio zudem durch ein Makro- und ETF-Research.

"Wir freuen uns über die Research-Kooperation mit der Baader Bank AG und über die Möglichkeit von der langjährigen Fundamental-Expertise des Baader Europe Equity Research zu profitieren. Entsprechend können wir das Outperformance-Potential unseres Patent-Ansatzes innerhalb der hauseigenen Aktienselektion weiter ausbauen. Darüber hinaus gewinnen wir weitere Erkenntnisse für zukünftige Fondskonzepte, wie es uns bereits mit einem Kooperationspartner im Healthcare-Bereich erfolgreich gelungen ist", fügt Klaus Walczak, geschäftsführender Gesellschafter der ARIAD hinzu.