Eilmeldung: US-BIP wächst im 4. Quartal um 4%; Erstanträge verfehlen Erwartungen

Der lang erwartete US-BIP-Bericht für Q4 2020 wurde heute um 14:30 Uhr veröffentlicht. Die Daten zeigten, dass die US-Wirtschaft mit einer annualisierten Rate von 4,0% im Quartalsvergleich wuchs und sich damit von dem Rekordwachstum von 33,4% im 3. Quartal verlangsamte, als die Wirtschaft begann, sich von der Coronavirus-Krise zu erholen. Der heutige Wert entsprach den Markterwartungen. Für das Gesamtjahr 2020 schrumpfte die Wirtschaft um 3,6%, die schlechteste Entwicklung seit 1946, nach einem Wachstum von 2,2% im Jahr 2019.

Die PCE-Kernrate, das von der Federal Reserve bevorzugte Maß für die Inflation, stieg im Jahresvergleich auf 1,4% von 3,4% im Vormonat und lag damit über den Schätzungen von 1,2%.

Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragten, lag in der Woche zum 23. Januar bei 0,847 Millionen, verglichen mit 0,900 Millionen in der Vorwoche. Der heutige Wert lag unter den Markterwartungen von 0,875 Millionen. Die Zahl der Anträge ist weit von dem im Februar gemeldeten Niveau von 200 Tausend entfernt und wird wahrscheinlich noch einige Zeit erhöht bleiben, da die Pandemie noch lange nicht unter Kontrolle ist, obwohl die Impfung bereits begonnen hat.

Die Zahl der Folgeanträge, die den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um eine Woche hinterherhinkt, erreichte 4,771 Millionen, während Analysten einen Rückgang auf 5,054 Millionen erwartet hatten. Dies ist der niedrigste Stand bei den Folgeanträgen auf Arbeitslosenunterstützung seit Beginn der Pandemie im März. Der heutige Wert liegt immer noch weit über dem Durchschnitt von 1,7 Millionen, der vor der Pandemie gemeldet wurde.

EURUSD zeigte eine relativ geringe Reaktion auf die heutigen Daten und notiert weiterhin um die Marke von 1,21. Quelle: xStation 5



