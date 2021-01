Passagierluftverkehr nahe dem Stillstand / Branche fordert Kraftanstrengung für nachhaltige Neubelebung des Luftverkehrs / BDL legt Jahresbilanz der deutschen Luftverkehrswirtschaft 2020 vor

Berlin (ots) - Die Luftverkehrswirtschaft befindet sich pandemiebedingt in ihrer

längsten und tiefsten Krise. Die Folge sind massive wirtschaftliche Verluste für

die Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugsicherung und auch die

Einzelhandelsunternehmen an den Airports. Dies zeigt die Jahresbilanz 2020, die

der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) heute vorgestellt

hat.



Die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen sind 2020 gegenüber dem Vorjahr

um 75 Prozent eingebrochen. Die deutschen Fluggesellschaften transportierten

ebenfalls 75 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahr. Gründe dafür waren

Reisebeschränkungen in Form von Einreiseverboten und Quarantäneregeln sowie die

gesunkene Passagiernachfrage in der Pandemie.







Fluggesellschaften noch stärker als im weltweiten Durchschnitt. Denn Luftverkehr

ab Deutschland ist besonders stark durch internationalen Verkehr geprägt, und

internationale Verkehre sind stärker von den aktuellen Reisebeschränkungen

betroffen als große Inlandsmärkte wie etwa in den USA und in Asien.



Mit den seit November 2020 nochmals verschärften Reisebeschränkungen ist die

Nachfrage nach Luftverkehr an den deutschen Flughäfen auf nur noch 10 Prozent im

November und 12 Prozent im Dezember zurückgegangen. Entsprechend liegt auch das

derzeitige Flugangebot bei gerade einmal 20 Prozent des sonst üblichen

Flugangebots im Januar.



In der Folge verzeichnen Fluggesellschaften, Flughäfen und die dort tätigen

Unternehmen hohe Umsatzeinbrüche und eine stark steigende finanzielle

Verschuldung. Es droht der Abbau von jedem vierten Arbeitsplatz in der deutschen

Luftverkehrswirtschaft. Zudem schränkt die angespannte Finanzlage den Spielraum

für notwendige Investitionen in Nachhaltigkeit und Innovation ein und gefährdet

so die Zukunftsfähigkeit des deutschen Luftverkehrsstandortes - all das, obwohl

die Unternehmen unverschuldet in diese Lage geraten sind.



BDL-Präsident Peter Gerber bei der Vorstellung des Lageberichts: "Die deutsche

Luftverkehrswirtschaft war über weite Teile des Jahres im Dauerlockdown und ist

nun nahe des Stillstands. Das darf sich in diesem Jahr nicht fortsetzen, sonst

drohen irreversible Strukturbrüche mit dramatischen Folgen für die Anbindung des

deutschen Wirtschaftsstandortes und für die Reisewirtschaft. Es ist uns bewusst,

dass wir gegenwärtig eine sehr schwierige Phase der Pandemie durchleben und dass

in dieser Phase Reisen nur sehr eingeschränkt möglich sind. Worum es aber geht, Seite 2 ► Seite 1 von 5



Dabei war der Einbruch bei den deutschen Flughäfen und bei den deutschenFluggesellschaften noch stärker als im weltweiten Durchschnitt. Denn Luftverkehrab Deutschland ist besonders stark durch internationalen Verkehr geprägt, undinternationale Verkehre sind stärker von den aktuellen Reisebeschränkungenbetroffen als große Inlandsmärkte wie etwa in den USA und in Asien.Mit den seit November 2020 nochmals verschärften Reisebeschränkungen ist dieNachfrage nach Luftverkehr an den deutschen Flughäfen auf nur noch 10 Prozent imNovember und 12 Prozent im Dezember zurückgegangen. Entsprechend liegt auch dasderzeitige Flugangebot bei gerade einmal 20 Prozent des sonst üblichenFlugangebots im Januar.In der Folge verzeichnen Fluggesellschaften, Flughäfen und die dort tätigenUnternehmen hohe Umsatzeinbrüche und eine stark steigende finanzielleVerschuldung. Es droht der Abbau von jedem vierten Arbeitsplatz in der deutschenLuftverkehrswirtschaft. Zudem schränkt die angespannte Finanzlage den Spielraumfür notwendige Investitionen in Nachhaltigkeit und Innovation ein und gefährdetso die Zukunftsfähigkeit des deutschen Luftverkehrsstandortes - all das, obwohldie Unternehmen unverschuldet in diese Lage geraten sind.BDL-Präsident Peter Gerber bei der Vorstellung des Lageberichts: "Die deutscheLuftverkehrswirtschaft war über weite Teile des Jahres im Dauerlockdown und istnun nahe des Stillstands. Das darf sich in diesem Jahr nicht fortsetzen, sonstdrohen irreversible Strukturbrüche mit dramatischen Folgen für die Anbindung desdeutschen Wirtschaftsstandortes und für die Reisewirtschaft. Es ist uns bewusst,dass wir gegenwärtig eine sehr schwierige Phase der Pandemie durchleben und dassin dieser Phase Reisen nur sehr eingeschränkt möglich sind. Worum es aber geht,