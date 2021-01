TEMSA elektrisiert die Welt

Adana, Türkei (ots/PRNewswire) - TEMSA, eine Tochtergesellschaft der Sabanc?

Holding und der PPF Group, hat die Ärmel hochgekrempelt, um das Banner für den

elektrischen Transport weltweit zu tragen. Nachdem TEMSA im Dezember seinen

ersten Elektrobus-Export nach Schweden verschickt hatte, begann das Unternehmen

in seinem Werk in Adana mit der Produktion von Li-Ionen-Batteriepacks, die in

den Elektrofahrzeugen eingesetzt werden.



TEMSA, das in letzter Zeit mit bedeutenden Lieferungen ins Ausland auf sich

aufmerksam gemacht hat, hat seine Vision für Elektrofahrzeuge dargelegt. TEMSA

hat die erste Lieferung von Elektrobussen nach Schweden vorgenommen und

kultiviert im Werk in Adana alle Technologien, die die Industrie steuern,

insbesondere wenn es um Elektrofahrzeuge geht.





"WIR PRODUZIEREN DIE BATTERIEPACKS IN DER TÜRKEI"Cevdet Alemdar, Industry SBU President der Sabanc? Holding undVorstandsvorsitzender von TEMSA, stellte fest, dass TEMSA eines der wenigenUnternehmen weltweit ist, das bereits vor vielen Jahren mit der Entwicklunginnovativer Lösungen im Bereich neuer Technologien begonnen hat und heutemehrere auf Elektrofahrzeuge ausgerichtete Modelle zur Serienreife gebracht hat:"Wir betrachten TEMSA heute nicht nur als ein Automobilunternehmen, sondern alsein automobilorientiertes Technologieunternehmen. Jetzt entwickeln undproduzieren wir die Batteriepacks, die wir in unseren Elektrofahrzeugenverwenden, mit unseren eigenen Ingenieuren und unserem eigenen F&E-Team imTEMSA-Werk in Adana. Zuletzt haben wir 6 TEMSA-betriebene MD9 electriCITY-Busseexportiert, in denen wir die Batteriepacks verwendet haben, die wir in unserereigenen Batteriefabrik entwickelt und produziert haben. Wir sind sehr stolzdarauf, ein so wichtiges Projekt in TEMSA umgesetzt zu haben.""WIR WERDEN IN DEN USA UND EUROPA WACHSEN"Cevdet Alemdar brachte zum Ausdruck, dass TEMSA in seiner Wachstumsstrategie aufNachhaltigkeit und Technologie gesetzt hat und sagte: "Wir als TEMSA haben imletzten Monat unseren ersten Elektrofahrzeug-Export nach Schweden geliefert.Schweden ist in der Tat das Land, das diese Technologie seit vielen Jahrenbesitzt, eine bedeutende Vision für dieses Thema präsentiert hat und vielleichtdas Land ist, das am meisten davon ausgeht, dieses Vorhaben in der Welt zubesitzen. So nutzen beispielsweise die weltweit größten Technologieunternehmenin den USA unsere Busse der Marke TEMSA für den Transport ihrer Mitarbeiter.Dort werden wir in nächster Zeit auch unsere Elektrofahrzeuge sehen. Der TS45ist unser beliebtes Modell in den USA. Wir sind dabei, das elektrische Modell