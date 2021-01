--------------------------------------------------------------------------------Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einereuropaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------1. Emittent: Kapsch TrafficCom AG2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)3. Meldepflichtige PersonName: Axxion S.A.Sitz: GrevenmacherStaat: Luxemburg4. Namen der Aktionäre:5. Datum der Schwellenberührung: 26.1.20216. Gesamtposition der meldepflichtigen Person______________________________________________________________________________| | |Prozentanteile| | || | | der | | || |Prozentanteile| Stimmrechte, | | || | der | die die | |Gesamtzahl der|| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte || |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|| |gehören (7.A) | Instrumente | | || | |repräsentieren| | || | | (7.B.1 + | | ||__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|| Situation am | | | | || Tag der | 4,95 % | 0,00 % | 4,95 % | 13 000 000 ||Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|| Situation in der | | | | ||vorherigen Meldung| 8,68 % | 0,00 % | 8,68 % | ||(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|Details7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:____________________________________________________________________________|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt || Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG ||____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____||AT000KAPSCH9|________643_627|_______________|_________4,95_%|_______________||_Subsumme_A_|____________643_627____________|____________4,95_%_____________|______________________________________________________________________________|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|| | | | Anzahl der | || Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil || Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte||______________|_______________|______________|_____können_____|_______________||______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|______________________________________________________________________________|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil||Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der ||___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_||___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, diedirekt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oderFinanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der oberstenkontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:9. Im Falle von StimmrechtsvollmachtDatum der Hauptversammlung: -Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten10. Sonstige Kommentare:Grevenmacher am 28.1.2021Rückfragehinweis:Hans LangInvestor Relations OfficerKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Wien, ÖsterreichT +43 50 811 1122IR.kapschtraffic@kapsch.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Kapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2A-1120 WienTelefon: +43 50811 1122FAX: +43 50811 99 1122Email: ir.kapschtraffic@kapsch.netWWW: www.kapschtraffic.comISIN: AT000KAPSCH9Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/67102/4824262OTS: Kapsch TrafficCom AG