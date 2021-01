Tryp Therapeutics startet Notierung an Frankfurter Börse

La Jolla (Kalifornien), 28. Januar 2021. Tryp Therapeutics (CSE: TRYP, FWB: 8FW), ein führendes psychedelisches Pharmaunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Identifizierung und Entwicklung von Wirkstoffverbindungen in der klinischen Phase für Krankheiten mit hohem, nicht gedecktem medizinischem Bedarf gerichtet ist, gab bekannt, dass der Handel seiner Stammaktien an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „8FW“ begonnen hat. Die Stammaktien von Tryp notieren nunmehr sowohl an der kanadischen Wertpapierbörse unter dem Symbol „TRYP“ als auch an der Frankfurter Wertpapierbörse.