Ergebnisse des FLEX Vessel Prep Systems wurden beim Leipzig Interventional Course (LINC) 2021 präsentiert

MINNEAPOLIS, 28. Januar 2021 /PRNewswire/ -- VentureMed Group, Inc. (VentureMed), ein privat geführtes Unternehmen für innovative Medizintechnik, gab heute bekannt, dass Ergebnisse von drei Studien, die den Einsatz des FLEX Vessel Prep (VP) Systems untersuchten, während des virtuellen Leipzig Interventional Course (LINC) 2021, der vom 25. bis 29. Januar stattfand, präsentiert wurden und nun auf Abruf verfügbar sind. VentureMed entwickelt und vermarktet innovative endovaskuläre Hilfsmittel, die den ungedeckten Bedarf bei der Behandlung von peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) und Stenosen von arteriovenösen (AV) Fisteln und Transplantaten decken. Das FLEX VP System wurde entwickelt, um Plaque zu modifizieren und Gefäße mit komplexer femoropoplitealer Arterienerkrankung, einschließlich in-stent restenotischer (ISR) Läsionen, vorzubereiten, bevor die definitive Therapie durchgeführt wird.

„Sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit liefern diese drei Studien überzeugende Ergebnisse", sagte J. Robert Paulson, Jr., Präsident und Chief Executive Officer von VentureMed. „Die Daten zeigen, dass die länglichen, umlaufenden Mikroschnitte des FLEX Vessel Prep Systems die Plaque sicher und konsistent modifizieren, um die Gefäßkonformität zu verbessern und den Lumengewinn zu erhöhen, mit minimalem Trauma für das Gefäß, was die Notwendigkeit eines Stents reduzieren und die Verabreichung von medikamentösen Therapien in die Gefäßwand erleichtern kann. Das FLEX Vessel Prep System ermöglicht es Ärzten, Plaque zu modifizieren und kranke Gefäße beliebiger Länge vorzubereiten, um mit der Revaskularisierungstherapie optimale Ergebnisse zu erzielen."

Im Folgenden finden Sie Zusammenfassungen der drei Studien, die auf dem LINC 2021, einer Veranstaltung mit Fachvorträgen von führenden interventionellen Zentren, vorgestellt wurden:

12-Monats-Ergebnisse des Micro-Incision Vessel Prep Systems zeigen Nutzen in oberflächlichen femoralen und poplitealen Arterien bei akuten und langfristigen Fällen

(Dr. Thomas Zeller, Ph.D., University Heart Center Freiburg - Bad Krozingen, Deutschland; Dr. Daniel Périard, et al., HFR-Hôpital Cantonal Fribourg, Schweiz)

Diese Einzelzentrumsstudie untersuchte die Auswirkung der Gefäßpräparation mit FLEX VP longitudinalen, tiefenkontrollierten Mikroinzisionen vor einer medikamentenbeschichteten Angioplastie-Ballon (DCB) oder perkutanen transluminalen Angioplastie (PTA) Therapie, akut und nach 6 und 12 Monaten.