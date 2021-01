Royal Helium bohrt zweites Heliumbohrloch bei Climax

Saskatoon (Saskatchewan), 28. Januar 2020. Royal Helium Ltd. (TSX-V: RHC) („Royal“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Helium-Explorationsbohrloch Climax-2 am 26. Januar bis in eine Zieltiefe von 2.600 Metern gebohrt wurde und dabei die Formation Deadwood anpeilte – eine Sand- und Schiefersequenz, die bekanntermaßen in Saskatchewan Helium produziert. Climax-2 wird das zweite von drei Bohrlöchern in die große strukturelle Schließung sein, die mittels seismischer und aeromagnetischer Untersuchungen identifiziert wurde. Es ist davon auszugehen, dass das Bohrloch Climax-2 zehn bis 14 Tage bis zur Gesamttiefe benötigen wird, wobei Durchfluss- und Gastests folgen werden.

Andrew Davidson, President und CEO von Royal, sagte: „Wir freuen uns, dass Savanna Drilling das erste und das zweite von drei Bohrlöchern in der umfassenden, 30 Quadratkilometer großen strukturellen Schließung, die sich im mittleren Teil des Climax-Blocks befindet, erfolgreich bohren konnte. Sobald Climax-2 bis zur Gesamttiefe gebohrt ist, wird das Savanna-Bohrgerät zum Bohrloch Climax-3 transportiert werden, während mit der Serviceausrüstung Fördertests und Gasanalysen bei Climax-1 und -2 durchgeführt werden.“

Qualifizierte Person: Stephen P. Halabura, P. Geo. und Vice President of Exploration des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person (gemäß der Definitionen des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Royal Helium Ltd.

Royal konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung der primären Heliumproduktion im Süden von Saskatchewan. Mit über 400.000 Hektar aussichtsreicher Helium-Landflächen, für die Genehmigungen, Pachtverträge und Lizenzanträge vorliegen, ist Royal einer der größten Helium-Pächter in Nordamerika. Royals Projekte, die sich in der Nähe von Autobahnen, Straßen, Städten und, was noch wichtig ist, in der Nähe der bestehenden Öl- und Gasinfrastruktur befinden, wurden mehr als zwei Jahre lang methodisch auf ihr Heliumpotenzial hin untersucht und von Heliumexperten, professionellen Geologen und Ingenieuren überprüft.