WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Wirtschaftserholung der USA hat sich im Herbst merklich abgeschwächt. Die Wirtschaftsleistung konnte aber trotz neuer Corona-Beschränkungen weiter zulegen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im vierten Quartal annualisiert um 4,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Wachstum von 4,2 Prozent gerechnet.

Im Gesamtjahr 2020 zeigte die Corona-Krise allerdings deutliche Spuren. So schrumpfte die größte Volkswirtschaft der Welt um 3,5 Prozent. Das war der erste Rückgang der Wirtschaftsleistung seit 2009 und der stärkste seit 1946. Der Rückschlag war aber nicht so stark wie in Deutschland oder der Eurozone.