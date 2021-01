(neu: offizielle Mitteilung erwarteter Ausgabepreis, Details aktualisiert)

WALLDORF/PROVO (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP dürfte beim Börsengang seiner US-Tochter Qualtrics noch etwas mehr Geld einnehmen als zuletzt angepeilt. Der Emissionspreis für die Aktien des Anbieters von Marktforschungssoftware werde bei 30 US-Dollar erwartet, teilte Qualtrics am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht mit. Der erwartete Preis war zuvor bereits in mehreren Schritten angehoben worden, zuletzt lag er bei 27 bis 29 Dollar. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Verweis auf eigene Informationen bereits über einen voraussichtlichen Preis von 30 Dollar berichtet.

Das Angebot bestand zuletzt aus zunächst knapp 51,7 Millionen Aktien. Inklusive der Mehrzuteilungsoption von rund 7,8 Millionen Aktien könnten 59,5 Millionen Aktien auf den Markt kommen, der Bruttoerlös läge damit bei bis zu 1,78 Milliarden Dollar (1,47 Mrd Euro) liegen. Der erste Handel der Aktien an der technologielastigen Nasdaq wird an diesem Donnerstag erwartet.