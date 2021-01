Ölpreise etwas fester - US-Rohölbestände gehen deutlich zurück

Anzeige

London 28.01.2021 - Die Ölpreise liegen leicht unter Druck. Die Förderung in den USA ist in der letzten Woche leicht gesunken, derweil sanken die Rohölbestände deutlich. Die Marktteilnehmer sorgen sich über die neuesten Pandemiefolgen.



Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 9,9 Mio. auf 476,7 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände liegen damit um fünf Prozent über dem Fünf-Jahresschnitt. Die Benzinbestände stiegen derweil um 2,5 Mio. Barrel, bei den Destillaten war ein Rückgang um 800.000 Barrel zu verzeichnen.