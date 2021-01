Digitaler Cloud-Arbeitsplatz von toplink erfüllt die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung / Ab 27. Januar 2021 müssen Unternehmen Mitarbeiter mit Bürotätigkeiten Home Office ermöglichen

Die Nichtverfügbarkeit benötigter IT-Ausstattung, notwendige Veränderung derArbeitsorganisation oder unzureichende Qualifizierung der betroffenenBeschäftigten könnten laut BMAS allenfalls befristet bis zur umgehendenBeseitigung des Verhinderungsgrunds als zwingende betriebliche Gründe angeführtwerden. Wer also seine telefonische Erreichbarkeit ohne Rufumleitungen aufMobiltelefone abbilden will, ist gut mit der Einführung von VoIP beraten. Mitdem Zusatz der Office-Anwendungen schließt toplink derweil die letzte Lücke, biszu tagesaktuell zu- und abbestellbaren Lizenzen für Microsoft Teams - einService für Teamorganisation und Videokonferenzen. Durch besondereVolumenlizenzen ist bei Teams-Buchung über toplink eine tagesaktuelleBuchbarkeit gegeben. Das eigene SIP-Trunk-Netz ist die technische Stütze und inalle Anwendungen zum bequemen Anrufmanagement integriert - sogar Mitarbeiterohne PC können so telefonisch in Microsoft Teams zugeschaltet werden.Ende kaum absehbarZwar ist das Recht auf Home Office zunächst bis zum 15. März befristet, eineVerlängerung ist allerdings wahrscheinlich - und damit bleibt der Druck zurAlternative bestehen. "Ein schneller Einsatz des Arbeitsplatzes der Zukunft istjetzt nötig - und dabei sind Telefonie, Office-Anwendungen undCollaboration-Tools zwingend nötig und kommen idealerweise aus einer Hand",erklärt Jens Weller von toplink. Wie sehr das Modell gefragt ist, zeigen seineeigenen Zahlen: Mit einem Wachstum von bis zu 70 Prozent je Sparte ist klar, wiehoch der Bedarf bei Unternehmen und Institutionen ist.Die toplink GmbH ( http://www.toplink.de ) hat den Arbeitsplatz "to go"entwickelt. Als Betreiber eines der größten Cloud-Telefonsysteme in Deutschlandbietet toplink sichere Telekommunikation über das Internet und modernsteCollaboration-Tools bis zur Anbindung an Microsoft Office 365 und MicrosoftTeams. Damit ist das mobile Büro mit allen wichtigen Funktionen auf jedemEndgerät nutzbar und funktioniert in über 60 Ländern.Alle Dienste werden ausschließlich in deutschen Rechenzentren betrieben undunterliegen den deutschen Datenschutzbestimmungen. toplink ist einer der wenigenAnbieter in Deutschland, der alle Kundenanschlüsse automatisch und permanent vorGebührenmissbrauch schützt. Neben den Lösungen für Großunternehmen undMittelständler bietet toplink unter http://www.toplink-xpress.de einOnline-Portal für Selbstständige, Freiberufler und Kleinunternehmen an, über dassich vollautomatisiert ein IP-basierter Telefonanschluss einrichten lässt. FürTelefonkonferenzen lässt sich in wenigen Minuten der toplink-Dienst MyTelcoeinrichten.Pressekontakt:Weitere Informationen: toplink GmbH,Robert-Bosch-Str. 20, 64293 Darmstadt,E-Mail: mailto:info@toplink.de, Web: http://www.toplink.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611/973150,E-Mail: mailto:team@euromarcom.de,Web: http://www.euromarcom.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54065/4824350OTS: toplink GmbH