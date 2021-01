München (ots) -



- Interhyp mit besten Zinsen für zehn- und fünfzehnjährige Zinsbindungen

- Größte Kundenzufriedenheit unter den Vermittlern

- Mit digitalen Services und Videoberatung auch in den Monaten der Pandemie für

die Kunden da



Interhyp, Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen, gehört

erneut zu den Gewinnern beim renommierten FMH-Award. Beim Vergleich der

Effektivzinsen für zehn- und fünfzehnjährige Zinsbindungen liegt Interhyp auf

dem ersten Platz und wurde dafür als "Bester Vermittler für Baufinanzierung"

ausgezeichnet. Aber nicht nur in puncto Zinsen liegt Interhyp vorn, auch bei den

Kundenbewertungen konnte das Unternehmen punkten und wurde als Vermittler für

"größte Kundenzufriedenheit" geehrt. "Die Auszeichnung mit dem bekannten

FMH-Award freut uns sehr. Sie zeigt, dass wir unsere Kunden auch in den Monaten

der Pandemie mit besten Zinsen und kompetenter Beratung überzeugen konnten. Mit

innovativen digitalen Services und per Video-Beratung unterstützen wir unsere

Kunden, ihren Traum vom eigenen Zuhause zu verwirklichen", sagt Mirjam Mohr,

Interhyp-Vorständin für das Privatkundengeschäft.





Der Preis der renommierten FMH-Finanzberatung und des Nachrichtensenders ntv wurde 2021 zum dreizehnten Mal verliehen. Die Gewinner wurden am 28. Januar in Frankfurt bekannt gegeben. "Hinter der guten Platzierung in der Kundenzufriedenheit steht das große Engagement unserer Beraterinnen und Berater", sagt Mirjam Mohr. "Sie stellen die Bedürfnisse der Kunden in den Mittelpunkt und bieten ihnen mit digitalen Services und einem breiten Marktvergleich passende Finanzierungslösungen zu besten Konditionen." Die Nachfrage nach Immobilien und Finanzierungen sei auch in den Monaten der Pandemie hoch, so Mirjam Mohr, und zeitweise sogar gestiegen. "Das eigene Zuhause ist nach unserem Eindruck noch stärker in den Fokus gerückt." Interhyp vergleicht die Angebote von über 400 Banken und stellt daraus das passende Finanzierungskonzept zusammen. Im Test beim FMH-Award liegt Interhyp bei den Konditionen in den Kategorien "Effektivzinsen 10 Jahre fest" und "Effektivzinsen 15 Jahre fest" an der Spitze von 59 Instituten im Test. Gute Platzierungen bedeuten dabei durchgehend gute Konditionen über das gesamte Jahr 2020 hinweg. Über Interhyp Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 ein Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in Deutschland sowie in Österreich mit der Zweig-Niederlassung in Wien präsent.