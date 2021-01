NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Rücksetzer zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder teils deutlich zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial zog zuletzt um 1,59 Prozent auf 30 786,12 Punkte an, nachdem er zur Wochenmitte gut 2 Prozent eingebüßt hatte und auf den tiefsten Stand seit Anfang des Monats gefallen war.

Mit dem breiter gefassten S&P 500 ging es am Donnerstag um 1,47 Prozent auf 3806,04 Zähler nach oben. Unter den Technologie-Indizes stieg der Nasdaq 100 um 1,21 Prozent auf 13 271,50 Punkte.

An der Wall Street sorgten einige gute Geschäftszahlen von Unternehmen und insgesamt robuste Konjunkturdaten für gute Laune. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich./la/he