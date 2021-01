Bei der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig gibt es eine Veränderung in der Konzernstruktur. Die Neue ZWL Zandradwerke Leipzig International GmbH ist in die Muttergesellschaft eingebracht. Dies erfolgte mittels einer Kapitalerhöhung. Entsprechende Zahlen teilt das Unternehmen nicht mit.Somit gibt es künftig nur noch ein Konzern, der die operativen Gesellschaft in Deutschland, in der Slowakei und in China beinhaltet. Bisher waren die ...