Verkauf des Wirecard-Kerngeschäfts abgeschlossen

Rund 500 Arbeitnehmer wechseln zu Getnet (Banco Santander)

München/Aschheim, 28. Januar 2021. In den Insolvenzverfahren über das Vermögen der Wirecard AG und der Wirecard Technologies GmbH ist ein weiterer Meilenstein erreicht. Trotz schwierigster Rahmenbedingungen wurde heute der Verkauf des Wirecard-Kerngeschäfts an die Banco Santander Gruppe abgeschlossen. Rund 500 Mitarbeiter werden Teil der Getnet-Plattform von Santander. Damit bleiben fast alle Arbeitsplätze am Standort Aschheim bei München erhalten.

Bereits Mitte November 2020 hatten Banco Santander und Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffé den Vertrag zur Übernahme der europäischen Technologieplattform des insolventen Zahlungsdienstleisters sowie der dafür notwendigen Vermögenswerte geschlossen.

Santander will nach eigenen Angaben mit dem Erwerb ihr Wachstum auf dem Gebiet der Zahlungsdienstleistungen und des damit verbundenen Händlergeschäfts in Europa beschleunigen und die Position von Getnet hier stärken.

"Mit dem erfolgreichen Verkauf an Santander haben wir unser Ziel erreicht, die bestmögliche Lösung für Mitarbeiter und Gläubiger zu finden", so Insolvenzverwalter Dr. jur. Michael Jaffé.

Der Insolvenzverwalter hat zuvor bereits mehrere andere Teile der Wirecard-Gruppe weltweit erfolgreich verwertet. So wurden unter anderem der Verkauf von Wirecard North America an Syncapay, der Verkauf von Wirecard Brazil an PagSeguro und der Verkauf von Wirecard Romania an SIBS abgeschlossen.

Weitere Informationen:

Dr. jur. Michael Jaffé zählt zu den erfahrensten und renommiertesten Insolvenzverwaltern Deutschlands. Er wird seit über zwei Jahrzehnten regelmäßig von den Gerichten in schwierigen und großen Insolvenzfällen bestellt, in denen es darum geht, das Vermögen für die Gläubiger zu sichern und bestmöglich zu verwerten. Eine besondere Expertise liegt dabei auf mehrstufigen Konzerninsolvenzverfahren und Verfahren mit grenzüberschreitenden Sachverhalten oder schwierig zu verwertenden Vermögensgegenständen. Zu den national und international bekanntesten Insolvenzverfahren von Dr. jur. Michael Jaffé zählen der Medienkonzern KirchMedia des verstorbenen Dr. Leo Kirch, der vormals weltweit tätige Speicherchip-Hersteller Qimonda sowie die deutschen Tochtergesellschaften der