Esri startet ArcGIS Platform

„Mit der ArcGIS Platform können Benutzer ihre eigenen Produkte erstellen oder Esri-Services in vorhandene Software integrieren“, so Jack Dangermond, Gründer und President von Esri. „Diese PaaS erleichtert Softwareentwicklern den Zugriff auf Geodaten-Technologie.“

„Durch die Freigabe der ArcGIS Platform haben Entwickler jetzt Zugriff auf professionelle Inhalte und Funktionen, die sie problemlos in ihre Apps einbinden können. So können sie das Budget einhalten und gleichzeitig einen enormen Mehrwert erzielen, indem sie die Markteinführungszeit verkürzen“, so David Cardella, Product Manager for Developer Technologies bei Esri.

Die Skalierung der ArcGIS Platform hält mit den Entwicklern und ihren Apps Schritt, so dass die Kunden dasselbe Framework und dieselben Services nutzen können, unabhängig davon, ob sie Dutzende von Benutzern oder Millionen von Benutzern unterstützen.

„Wir freuen uns, dass unsere Partnerschaft mit Esri durch die Integration der ArcGIS Platform fortgesetzt wurde“, so Ben Brantly, Vice President of Product bei Salesforce. „Esris Sammlung an gebrauchsfertigen Basiskarten bietet unseren Benutzern eine Lösung, um ihre Daten besser zu verstehen, indem sie visuell auf einer Karte dargestellt werden. Dank der Funktionen der ArcGIS Platform können wir den Wert, den wir den Benutzern von Salesforce Maps bieten, weiter steigern, indem wir zusätzliche Esri-Standortdienste nutzen und ArcGIS API für JavaScript einführen.“

Esri stellt die ArcGIS Platform heute auf einer virtuellen Veranstaltung vor, bei der Benutzer wie Salesforce und der Cloud-basierte Anbieter von Drohnenmanagementfunktionen Airspace Link über ihre Verwendung der PaaS-Technologie von Esri sprechen.

„In Kombination mit lokalen Daten helfen uns die demografischen und Geokodierungsdienste von Esri, ein Produkt zu liefern, das unseren Kunden im ganzen Land einen sicheren und regelkonformen Drohnenbetrieb ermöglicht“, so Michael Healander, Mitbegründer, President und CEO von Airspace Link.

Der langjährige Esri-Partner SAP nimmt ebenfalls an der Einführungsveranstaltung teil. „Die Standortdienste der ArcGIS Platform von Esri werden über das Cloud-Konsummodell von SAP verfügbar gemacht, was den Wünschen der Kunden entspricht“, so Irfan Khan, President for Platform & Technology bei SAP. „Die Business Technology Platform von SAP bietet einen idealen Integrationspunkt, was es den Entwicklern erleichtert, innovative Anwendungen zu erstellen, die Echtzeit-Geschäftsdaten mit Geoinformationen kombinieren.“