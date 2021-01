Dr. Reddy's und GRA geben klinisch aussagekräftige Daten aus Avigan-Zulassungsstudien bekannt

KUWAIT-STADT, 28. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124) (NSE: DRREDDY) (NYSE: RDY) (NSEIFSC: DRREDDY und seine Tochtergesellschaften, die gemeinsam als „Dr. Reddy's" bezeichnet werden) und Global Response Aid FZCO (GRA), haben heute die Ergebnisse einer Avigan-Studie über hospitalisierte COVID-19-Patienten mit mittelschwerem bis schwerem Verlauf in Kuwait bekannt gegeben.

Eine Untergruppenanalyse der Studienkohorte mit geringem Risiko (d.h. niedriger NEWS-Score bei Einlieferung) (n = 181) zeigte eine 3 Tage frühere Entlassung in der Avigan-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe (8 Tage gegenüber 11 Tagen; p = 0,0063) für die Zeit zum sekundären Endpunkt der Krankenhausentlassung. Dieser Endpunkt war vordefiniert und zeigte bei einem großen Teil der Probanden in der Studie eine statistische Signifikanz. Die Zeit bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus ist der beste Endpunkt, um festzustellen, ob Avigan einen pragmatischen Einfluss auf die Dauer des Krankenhausaufenthaltes der Patienten hat. Dieser Faktor ist für den weltweiten Mangel an klinischen Ressourcen und Krankenhausbetten aufgrund der weltweiten COVID-19-Pandemie von großer Bedeutung.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein antivirales Medikament wie Avigan (oder ein ähnlicher Inhibitor der oralen oder injizierbaren RNA-Polymerasen) im Rahmen des frühen Behandlungsbeginns bei COVID-19-Patienten wirksam sein könnte.

Aufgrund der günstigen Untergruppendaten, die durch ähnliche Ergebnisse in klinischen Studien in Japan und in repräsentativen Studien gestützt werden, haben Dr. Reddy's und Global Response Aid vereinbart, die laufenden Phase-3-Zulassungsstudien zur Bestimmung der Wirksamkeit von Avigan als frühe Behandlung für COVID-19-Patienten mit leichtem bis mittelschwerem Verlauf zu beschleunigen. Des Weiteren wurden zusätzliche Studien zur Bewertung der Wirksamkeit von Avigan im Rahmen einer frühen Behandlung bei COVID-19-Patienten eingeleitet, um die Symptome zu lindern und das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern, noch bevor die Infektion einen Krankenhausaufenthalt oder andere Intensivmaßnahmen erfordert.