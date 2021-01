Maistering B.V und Mesterbakeren AS unterzeichnen eine Vereinbarung zur digitalen Transformation über 5 Jahre

Mesterbakeren, mit Sitz in Oslo, Norwegen sind die führende Bäckerei, die in über 600 Geschäften in ganz Norwegen die besten Brot- und Backprodukte anbieten.

Bestandteil dieser Kooperation wird sein, dass Maistering, über seine durch künstliche Intelligenz gestützte Plattform Master Collections eine vollständige 360° betriebswirtschaftliche Sicht durch eine vertiefte Zusammenarbeit mit Betrieben, Partnern und Ladengeschäften von Mesterbakeren. Die neue Plattform erweitern die Führungseben und Teams mit digitaler Greifbarkeit durch KI-gestützte Systeme für Einblicke, Zusammenarbeit, Schaffung, Durchführung und Kontrolle.

Master Collections von Maistering dient der Bereicherung und Beschleunigung von Transformationsinitiativen. Sie ermöglicht es Führungskräften, wunderbare Unternehmenstransformationen im Vorbeigehen zu planen und durchzuführen und so Verbesserung, Transformation und Innovation herbeizuführen. Die Plattform unterstützt eine vollständig virtuelle Organisation in einer Welt nach Covid.

„Master Collections ist eine einzigartige Plattform, die Unternehmen dabei hilft, Transformationen zu ihrer Neuerfindung zu orchestrieren und Wertversprechen für Kunden, Mitarbeiter und Partner zu formulieren. Sie stellt KI-bereicherte Dienste und umfassende Inhalte dem Team von Mesterbakeren zur Verfügung“, sagte der Geschäftsführer von Maistering John Brahim.

„Nach einem zweimonatigen Pilotversuch mit Maistering sind wir überzeugt, dass Master Collections die richtige Plattform für unsere digitale Transformation in unserem gesamten Geschäft von den Bäckereien bis zu den Kunden ist. Mit Master Collections konnten wir die Einführungszeit für ein neues Produktqualitätsverfahren radikal verkürzen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die führende Bäckerei Norwegens zu sein, wir möchten inspirieren, einfache Verfahren umsetzen und den besten Geschmack bieten. Die Digitalisierung mit Unterstützung von Maistering wird uns dabei sehr weiterhelfen“, ergänzte Tor Søreide Sivertsen, Geschäftsführer von Mesterbakeren AS.

Über Maistering B.V

Maistering ist ein globaler Anbieter einer SaaS-Plattform zur Orchestrierung einer Unternehmenstransformation. Dieses Unternehmen ist innovativ und hegt die Unvoreingenommenheit und Energie eines Millenial-Start-ups mit der profunden, erwiesenen Erfahrung von Veteranen in Sachen Geschäftseinblicke. Maisterings Sitz ist in den Niederlanden und wird vom einzigartig gestalteten CXO-Labor in Amsterdam unterstützt, während die Forschungs- und Entwicklungsstandorte von Maistering in Bangalore (Indien), Rotterdam (Niederlande) und Valencia (Spanien) sind.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte: https://www.maistering.com/

Über Mesterbakeren AS

Mesterbakeren beliefert REMA 1000 in Norwegen mit frischen Backwaren. 20 Bäckereien versorgen tagtäglich Ladengeschäfte im ganzen Land mit frischem Brot, Semmeln und Brötchen. Das Unternehmensziel ist es, norwegischen Kunden bei gleichem Preis die beste Qualität anzubieten.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte: https://www.mesterbakeren.no/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210128005827/de/