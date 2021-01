PREOS Global Office Real Estate & Technology zeigt sich nach eigenen Angaben vom Donnerstag offen für den Anstieg eines neuen Investors. Die bisherige Konzernmutter publity will ihre Mehrheit an dem m:access-notierten Immobilien-Unternehmen verkaufen - dies begrüße man ausdrücklich, so PREOS. Ein KAufinteressent, namentlich bisher unbekannt, kommt demnach aus Asien.„Bei dem potenziellen Erwerber der Mehrheitsbeteiligung ...