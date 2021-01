Cognigy gewinnt japanischen Investor für Expansion in APAC

Cognigy , ein weltweit führender Customer-Service-Automation-Anbieter, hat sich ein Investment von Global Brain gesichert, einem der größten Venture Capital-Unternehmen in Japan. Cognigy beschleunigt damit seinen internationalen Wachstumskurs und festigt seine Position als führender Anbieter einer KI-basierten Plattform zur Automatisierung des Kundenservice. Mit Cognigy.AI können Unternehmen intelligente Sprach- und Textagenten auf Enterprise-Level einsetzen – in jedem Kanal und in beliebigen Sprachen – und so Kosten sparen und die Servicequalität steigern.

Steigerung der Customer Experience im Kundenservice mit KI

Cognigy unterstützt Contact Center auf der ganzen Welt mit intelligenten Lösungen, um die steigenden Kundenerwartungen jederzeit in allen Kanälen zu erfüllen, und um die Kosten zu senken. Mit der nahtlos in Backend-Systeme integrierbaren KI-Plattform kann der Kundenservice effizienter gestaltet und leicht auf mehr Kanäle, Sprachen, Märkte skaliert werden.

„Conversational AI ist ein starker Beschleuniger der digitalen Transformation des Kundenservice – und zwar weltweit in jeder Branche. Mit dem Investment von Global Brain werden wir unser internationales Wachstum weiter beschleunigen und unsere führende Position im Bereich Customer-Service-Automation ausbauen“, erklärt Philipp Heltewig, CEO and Co-Gründer von Cognigy.

Kundenservice smart automatisieren

Mit der Software-Plattform Cognigy.AI können Unternehmen Kunden- und Mitarbeiterkommunikation in natürlicher Sprache automatisieren, Prozesse vereinfachen und Mitarbeiter im Contact Center unterstützen. Cognigy.AI ist für Enterprise-Kunden mit hohen Anforderungen an Skalierbarkeit, Datenschutz und Integrationsfähigkeit optimiert. Zu den Komponenten zählen KI-basiertes Natural Language Understanding sowie eine Low-Code UI, mit der auch Nicht-Techniker komplexe Prozesse modellieren können. Cognigy.AI ist als Cloud-Lösung und On-Premises weltweit verfügbar. Neben dem Firmensitz in Düsseldorf betreibt Cognigy Niederlassungen in San Francisco, Sydney, Seoul und Tokyo und bietet ein weltweites Partnernetzwerk.

Über Cognigy

Cognigy ist ein weltweit führender Customer-Service-Automation-Anbieter. Mit der leicht einsetzbaren Cognigy.AI Plattform können Unternehmen ihren Kundenservice mithilfe intelligenter Sprach- und Textagenten auf Enterprise-Level automatisieren – in jedem Kanal und in beliebigen Sprachen. Die smarte, nahtlos mit Backend-Systemen integrierbare KI-Plattform versteht Anliegen wie ein Mensch, kann sie im Kontext richtig zuordnen und im Dialog in natürlicher Sprache lösen. Resultat: Business-Prozesse werden automatisiert, die Customer Experience verbessert und signifikant Kosten in Contact Centern eingespart. Zu den Kunden zählen Bosch, Daimler, Henkel, Lufthansa, Salzburg AG uvm. Für schnelle Projekterfolge stehen der Hersteller sowie ein weltweites Partnernetzwerk zur Verfügung. Weitere Informationen: cognigy.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210128005899/de/