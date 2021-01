---------------------------------------------------------------------------

FOR RELEASE IN SWITZERLAND - NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Luzern, 28. Januar 2021 - Die Swiss Steel Holding AG nimmt Kenntnis vom Entscheid der FINMA vom 27. Januar 2021. Darin hat die FINMA entschieden, auf ein Gesuch der Liwet Holding AG um Revision der Verfügung der FINMA vom 6. Dezember 2019 nicht einzutreten. Mit dieser Verfügung wurde der BigPoint Holding AG eine Ausnahme von der Angebotspflicht beim Überschreiten einer Beteiligung von 33.33% an der Swiss Steel Holding AG gewährt. Die Ausnahmeregelung der FINMA hat damit weiterhin Gültigkeit. Mit Bezug auf den weiteren Antrag der Liwet Holding AG, wonach BigPoint Holding AG trotz Ausnahme von der Angebotspflicht ein Pflichtangebot an die Aktionäre der Swiss Steel Holding AG zu unterbreiten habe, hat sich die FINMA für unzuständig erklärt und die Sache zur allfälligen Beurteilung an die Übernahmekommission überwiesen, ohne inhaltlich dazu Stellung zu nehmen.

-ENDE-



Für weitere Informationen:



Für Medienanfragen:

Dr. Andrea Geile, a.geile@swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:

Daniel Geiger, d.geiger @swisssteelgroup.com, Tel +41 (0)41 581 4160

Medienmitteilung (PDF)



Über Swiss Steel Group



Die Swiss Steel Group ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über 10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.