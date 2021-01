Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Europa Schluss EuroStoxx rettet sich nach deutlichen Verlusten ins Plus Dank der wieder anziehenden Wall Street hat der EuroStoxx 50 am Donnerstag anfänglich deutliche Verluste wettgemacht und ins Plus gedreht. Am tonangebenden US-Aktienmarkt hatte unter anderem der unerwartet deutliche Rückgang der Zahl der …