Helsinki und REDWOOD CITY, Kalif. (ots) - Die MariaDB®Corporation

(https://mariadb.com/) hat heute die ISO/IEC 27001:2013-Zertifizierung für die

umfassenden Sicherheitsmaßnahmen von MariaDB SkySQL

(https://mariadb.com/products/skysql/) bekannt gegeben. Die ISO-Zertifizierung

bestätigt die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen von MariaDB, die zum Schutz von

Kundendaten auf jeder Ebene entwickelt wurden.



"Angesichts der zunehmenden Migration von Unternehmen in die Cloud und der

Häufigkeit äußerst schädlicher Sicherheitslücken, hat der Schutz der Kunden für

uns bei der Entwicklung von MariaDB SkySQL oberste Priorität und wird dies auch

weiterhin haben", sagt Sameer Tiwari, CTO Infrastructure der MariaDB

Corporation. "Datensicherheit ist ein Leitprinzip für MariaDB SkySQL. Alle

SkySQL-Datenbanken verfügen über Funktionen, die sie effektiv absichern."





SkySQL wurde auf Grundlage einer Security-First-Architektur entwickelt undenthält die branchenweit modernsten Sicherheitsmaßnahmen. Darüber hinaus istSkySQL HIPAA-konform und unterstützt alle Kunden, die Anforderungen derDatenschutz-Grundverordnung zu erfüllen. Zu den wichtigsten Sicherheitselementenvon SkySQL gehören:- Zugriffskontrolle: Rollenbasierte Zugriffskontrolle,Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) und IP-Whitelisting sorgen dafür, dassder Zugriff auf Daten und Systeme nach dem Prinzip der geringsten Berechtigungeingeschränkt wird.- Isolierung von Infrastruktur und Netzwerk: Kundendatenbanken werden in einerSingle-Tenant-Umgebung in einem privaten Kubernetes-Cluster bereitgestellt,der in einer eigenen Virtuellen Privaten Cloud (VPC) eingebettet ist. So wirdsichergestellt, dass die Kundendaten vollständig isoliert sind.- Sichere Entwicklung: Strenge Sicherheits- und Qualitätsmerkmale fließen injeden Schritt des Entwicklungslebenszyklus von SkySQL ein. So wird einganzheitlicher Schutz der Kundenanwendungen sichergestellt.- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Die Daten werden im Ruhezustand und bei derÜbertragung mit leistungsstarken Verschlüsselungsalgorithmen verschlüsselt.- Notfallwiederherstellung und Betriebskontinuität: SkySQL kombiniert MariaDBMaxScale mit ServiceNow und Kubernetes zur Aufrechterhaltung derHochverfügbarkeit und bietet somit automatisches Failover, Selbstheilung,Redundanz und Replikation.Die ISO-Zertifizierung gilt für jede Komponente von SkySQL, so auch für denSkyDBA-Support- (https://mariadb.com/services/skydba/) Dienst von MariaDB.Jederzeit verfügbare SkyDBAs führen personalisierte und proaktiveDatenbankoperationen zu einem geringen Teil der Kosten eines Vollzeit-DBAs