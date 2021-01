TAIPEI, 28. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Das Gaming-Fieber hat in letzter Zeit die Fußballwelt erobert. Der Starstürmer von Manchester City, Sergio Agüero, ist einer der Top-Athleten, der seine Spiele sowohl auf, als auch außerhalb des Spielfelds sehr ernst nimmt. Agüero, selbst ein begeisterter Gamer, hat während der Pandemie über Livestreaming-Spiele wie FIFA aktiv an Wettkämpfen teilgenommen. Sein Livestream war ein einschlagender Erfolg. Zehntausende von Fans, Followern und Spielern folgten ihm online.

Doch Agüeros Liebe zum Gaming endet hier noch nicht. Er geht einen Schritt weiter und nimmt nun auch an professionellen E-Sports-Events teil. Der weltberühmte Fußball-Superstar widmet der E-Sportbranche viel Zeit und Mühe und hat kürzlich eine hundertprozentige Franchise namens KRU Esports gegründet. Das Team plant, in naher Zukunft an bedeutenden Turnieren und Ligen der Spiele FIFA 21, Valorant, Rocket League und CS:GO teilzunehmen.