Bayerns Innenminister kritisiert Lücken in Geldwäsche-Aufsicht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat "blinde Flecken" in der Geldwäsche-Aufsicht kritisiert. Er stellte am Donnerstag im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Wirecard -Skandal fest, "dass die geltende Rechtslage eine Lücke hat". …