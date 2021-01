Moody's DataHub bietet Zugang zu Milliarden von Datenpunkten, um ganzheitlichere Entscheidungen zu Risikomanagement und Investitionen zu ermöglichen. Enthalten sind:

Über 4,5 Millionen aktive und vergangene Ratings von Moody's Investors Service

Ausfall- und Erholungsdaten seit dem Jahr 1920 für mehr als 800.000 Wertpapiere und 59.000 Emittenten

Ausfallwahrscheinlichkeiten für mehr als 60.000 börsennotierte Unternehmen von Moody's CreditEdge

Annähernd 400 Millionen private und börsennotierte Unternehmen aus der Orbis-Datenbank von Bureau van Dijk

Mehr als 5.000 ESG-Bewertungen von V.E, einem Unternehmen der ESG Solutions Group von Moody's

Klimarisiko-Scores für mehr als 5.000 Unternehmen und 200 Staaten von Four Twenty Seven, einem Unternehmen der ESG Solutions Group von Moody's

Über 40 Millionen Kredite auf Grundlage von RMBS-, CMBS- und CDO-Transaktionen in den USA

30-Jahres-Prognosen für mehr als 2.100 wichtige makroökonomische Variablen aus der US-Datenbank für makroökonomische Prognose von Moody's Analytics

Moody's DataHub liefert Datensätze mit Querverweisen in einem zentralisierten Bereich mit hochentwickelten Analysefunktionen. Die Plattform ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf Risiken und Chancen im Zusammenhang mit Krediten, Immobilieninvestitionen und Klima und bietet wichtige Inputs für Onboarding und Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften rund um Know Your Customer (KYC), Stammdatenmanagement und Entity Resolution.

Mithilfe leicht zugänglicher Datenvorschauen und einem jederzeit verfügbaren Datenwörterbuch mit Dokumentation können die Nutzer die Datensätze von Moody's untersuchen und effizient mit ihnen interagieren. Kunden können die fortschrittlichen Werkzeuge von Moody's DataHub nutzen, um Daten zu suchen und umzuwandeln, während sie in sicheren Umgebungen zusammenarbeiten und die Daten von Moody's mit ihren eigenen mischen, um ausgereifte Produkte und Dienstleistungen zu schaffen.

„Moody's DataHub bietet den Kunden Transparenz und Kontrolle mit Blick auf das Design der Plattform, die rigorose Datenanalysen ermöglicht und gleichzeitig einfach zu bedienen ist“, sagte Tulenko. „Wir werden die Plattform kontinuierlich um Datensätze ergänzen und ihre analytischen Funktionen verbessern, da wir uns dem Ziel verschrieben haben, marktführende Lösungen für Entscheidungsträger bereitzustellen.“

Weitere Informationen zu Moody's DataHub und eine umfassende Aufstellung der derzeit über die Plattform verfügbaren Datensätze finden Sie auf der Website.

