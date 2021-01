Neue globale Studie von Rackspace Technology legt fehlendes Know-how in den Bereichen KI und maschinelles Lernen offen

SAN ANTONIO, Jan. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- RackspaceTechnology (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ergebnisse einer globalen Umfrage bekanntgegeben, die zeigt, dass die Mehrheit der Unternehmen weltweit intern nicht über die notwendigen Ressourcen für wichtige Initiativen in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) verfügt.

Die Umfrage mit dem Titel „Are Organizations Succeeding at AI and ML?“ wurde in Nord- und Südamerika und den Regionen Asien-Pazifik und EMEA durchgeführt und zeigt, dass viele Unternehmen zwar bestrebt sind, KI- und ML-Funktionen in ihre Betriebsabläufe zu integrieren, ihnen jedoch in der Regel das Fachwissen und die Infrastruktur fehlen, die für die Implementierung ausgereifter und erfolgreicher KI/ML-Programme erforderlich sind.