Der ukrainische Präsident Zelensky enthüllt das neue Babyn Yar-Denkmal anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages und des Beginns des 80. Jubiläumsjahres

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij enthüllte heute ein mächtigesneues Denkmal zum Gedenken an das Massaker von Babyn Yar. Bei der Zeremonie, dieden Internationalen Holocaust-Gedenktag und den Beginn des achtzigjährigenGedenkens an das Massaker markiert, wurden Botschaften der Unterstützung undWertschätzung von internationalen Führern, einschließlich Israels PräsidentReuven Rivlin, übertragen.Das Denkmal mit dem Titel "Ein Blick in die Vergangenheit" wurde vom Babyn YarHolocaust Memorial Center (BYHMC) in Auftrag gegeben und von der bekanntenukrainischen Künstlerin und Architektin Anna Kamyshan geschaffen. Es enthälteinen Baum mit abgebrochenen Ästen, als Metapher für ein verkürztes Leben. Anbeiden Enden des Baumes stehen unbehandelte Steinblöcke. Jedes enthält einenSucher, durch den man Bilder sehen kann, die der deutsche Fotograf undPropagandist Johannes Hähle nach dem Massaker von Babyn Yar aufgenommen hat. DieSteinblöcke stehen genau an der Stelle, an der die Originalfotos aufgenommenwurden, die von Forschern des BYHMC lokalisiert wurden.Präsident Volodymyr Zelensky , der das neue Denkmal enthüllte, sagte "Dieheutige Zeremonie ist der Beginn unserer Gedenkfeiern zum achtzigsten Jahrestagder Tragödie des Massakers von Babyn Yar. Es ist unsere nationale und moralischePflicht, der Opfer des Holocaust zu gedenken, die hier in der Ukraine und inOsteuropa ermordet wurden. Das Denkmal, das ich heute enthüllt habe, und derweitere Bau des Holocaust-Gedenkzentrums Babyn Yar sind ein wesentlicher Teildavon. Babyn Yar repräsentiert einen dunklen Moment in der Geschichte derUkraine, aber indem wir ihm auf diese Weise gedenken, schaffen wir Licht undHoffnung für die Zukunft."Bei der heutigen Zeremonie wurden Botschaften von einer Reihe von Würdenträgernaus aller Welt übertragen, darunter Israels Präsident Reuven Rivlin , der demukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und Natan Sharansky (Vorsitzenderdes Aufsichtsrats von BYHMC) für ihren Beitrag zum Gedenken an die Tragödiedankte. Er sagte: "Es hat keinen grausameren, keinen konzentrierteren Fall vonMassentötung gegeben als den von Babyn Yar. 33.771 Juden, darunter Säuglinge,Kinder, Frauen und alte Menschen, wurden zwei Tage lang im Tal des Tötens in