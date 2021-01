Cloudreach startet DevOps as a Service und bietet flexible Unterstützung für Unternehmen bei der Transformation ihrer IT-Strukturen

Cloudreach, das führende unabhängige Multi-Cloud-Services-Unternehmen, gab heute die Einführung von Cloudreach DevOps as a Service bekannt. Das neue Angebot kombiniert die Softwareentwicklung und den IT-Betrieb von Cloudreach und macht sie als „as a Service“-Angebot über ein einfaches und flexibles Abonnementmodell verfügbar. DevOps as a Service ist das erste seiner Art auf dem Markt und verändert die Art und Weise, wie Cloud-IT-Services in Anspruch genommen werden, grundlegend, um Unternehmen die Einführung von Cloud-nativen Technologien und Praktiken zu erleichtern.

Dave Chapman, Head of Strategy and Professional Services bei Cloudreach, sagt: „Cloudreach DevOps as a Service bringt DevOps- und Cloud-Engineering-Fähigkeiten in jedes Unternehmen, egal ob sie neu in der Cloud sind oder auf ihrem Weg zur modernen IT schon weit gekommen sind. Unternehmen, die sich einer Cloud-Transformation unterziehen, sind besser in der Lage, sich disruptiven Veränderungen anzupassen und zu forschen und innovativ zu sein. Dieser Service hilft Technologieführern dabei, die richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit einzusetzen und ihre Systeme entsprechend den sich ändernden Anforderungen zu anzupassen.“