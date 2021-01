Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - Mehr als einhunderttausend Emails aus der Wirecard-Führungsebeneenthüllen brisante Details aus dem Inneren des inzwischen insolventenZahlungsdienstleisters. Reporter von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung habenmehr als 200 Gigabyte Mails und weitere Dokumente ausgewertet. Es bietet denbisher tiefsten Blick in das Herz jenes Konzerns, hinter dessen Türen sich einerder größten Wirtschaftsskandale der deutschen Geschichte abgespielt hat. DenReportern wurden die Daten zugespielt - sie haben bei der Auswertung Spuren zurussischen Oligarchen gefunden, Unterlagen zu Konten und Kreditkarten fürErmittlungen des Bundeskriminalamtes, mit dem diese mutmaßliche Kriminelleüberführen wollten sowie viele dubiose Geldflüsse. Nicht zuletzt enthüllen dieWirecard-Mails die Arbeit einer Vielzahl hochbezahlter Berater, die dazubeitrugen, dass sich der Konzern etwa über Jahre hinweg als Opfer vonLeerverkäufern und einer orchestrierten Kampagne darstellen konnte. Allein 2019veranschlagte Wirecard mehr als 40 Millionen Euro für diese wirtschaftlichen,juristischen und politischen Berater. So zeigt es zumindest ein Dokument, dasEnde Juni 2020 alle bewilligten Ausgaben des Konzerns für das Geschäftsjahr 2019auflistet, von gut 15.000 Euro für eine Aufsichtsratstagung im österreichischenLuxus-Spa ist da die Rede bis zu 20.000 Euro, die an den CDU Wirtschaftsratüberwiesen worden sein sollen - offenbar ein Mitgliedsbeitrag.Die Unterlagen liefern auch einen Einblick in den "Freundeskreis" rund um denflüchtigen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, der von Krediten und Bürgschaftenmithilfe der hauseigenen Wirecard-Bank mutmaßlich profitiert hat. Marsalek solldiese Geschäfte federführend eingefädelt haben. So stellen es jedenfalls zweivertrauliche Prüfberichte heraus, die darauf hindeuten, dass vor allem Marsalekmit Partnerfirmen und langjährigen Geschäftsfreunden eine Art Geldkarussellorganisiert hatte. Einer der geheimen Berichte stammt von der hauseigenenRevision der Bank. Das Manager-Magazin hatte zuerst über ihn berichtet. Derandere stammt von einer Kanzlei aus dem September 2020. Darin sollen sich auchbereits bestehende Vorwürfe gegen die Bankenaufsicht (Bafin) verdichten. Siehätte demnach früher mitbekommen müssen, dass offenbar über Jahre hinwegfragwürdige Kredite und Bürgschaften vergeben worden waren. Jan Marsalek undweitere Verdächtige sollen die Wirecard Bank gezielt instrumentalisiert haben,um mutmaßlich Geld aus dem Konzern zu schleusen und auch die Umsätze auf