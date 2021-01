Hannover / Zürich (ots) -



- Am 28. Januar 2021 ist der europäische Datenschutztag. Zu diesem Anlass

fordern die vier Software-Unternehmen ProtonMail, Threema, Tutanota und

Tresorit: Datensicherheit muss in der EU weiterhin höchste Priorität haben

- Die Software-Anbieter sehen derzeit den Datenschutz in der EU in Gefahr:

EU-Politiker beraten über die Einführung von sogenannten Crypto-Backdoors in

Ende-zu-Ende-verschlüsselten Lösungen, ob für E-Mail, Messaging oder

File-Sharing-Apps

- Crypto-Backdoors zerstören jedoch das Konzept von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

und senken somit die Sicherheit für Unternehmen und Bürger - weshalb sich die

Software-Unternehmen gemeinsam gegen das Vorhaben wenden



Am 28. Januar 2021 ist der europäische Datenschutztag. Zu diesem Anlass rückt

die aktuelle Diskussion über die Einführung von Crypto-Backdoors in

Ende-zu-Ende-verschlüsselter Software erneut in den Fokus. Die vier europäischen

Software-Unternehmen ProtonMail, Threema, Tutanota und Tresorit fordern zu

diesem Anlass gemeinschaftlich die EU-Politiker auf, dieses Vorhaben zu

überdenken.







Sicherheit trotz Verschlüsselung" zu erlangen, würde beim Einsatz sogenannter

Crypto-Backdoors die Datensicherheit von Millionen von Europäern bedrohen und

das Vertrauen in die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung untergraben. Die vier

europäischen Technologieunternehmen ProtonMail, Threema, Tutanota und Tresorit

wenden sich deshalb gegen dieses Vorhaben.



Der aktuelle Entwurf der Resolution des EU-Ministerrates beruht auf einem

eingeschränkten Verständnis der technischen Aspekte von

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Denn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist absolut,

Daten sind entweder verschlüsselt oder nicht. Während der Wunsch, den

Strafverfolgungsbehörden mehr Werkzeuge zur Verbrechensbekämpfung an die Hand zu

geben, verständlich ist, ist die Aufhebung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

dabei nicht der richtige Weg, sind sich die Security-Experten von ProtonMail,

Threema, Tutanota und Tresorit einig.



Im letzten Jahr haben Millionen von Privatpersonen und Unternehmen auf

Technologien wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesetzt, um ihre digitale

Sicherheit und Privatsphäre zu gewährleisten. Es scheint deshalb nicht

konsequent, dass die politischen Entscheidungsträger in der EU jetzt auf solche

Gesetze drängen, die den wachsenden europäischen Technologiesektor in diesem

Bereich untergraben.



In den kommenden Monaten ist die Ausarbeitung konkreter Vorschläge seitens der

Politik geplant. Die Resolution hat der Europäischen Kommission den Weg geebnet, Seite 2 ► Seite 1 von 3



Das vom EU-Ministerrat erklärte Ziel "Sicherheit durch Verschlüsselung undSicherheit trotz Verschlüsselung" zu erlangen, würde beim Einsatz sogenannterCrypto-Backdoors die Datensicherheit von Millionen von Europäern bedrohen unddas Vertrauen in die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung untergraben. Die viereuropäischen Technologieunternehmen ProtonMail, Threema, Tutanota und Tresoritwenden sich deshalb gegen dieses Vorhaben.Der aktuelle Entwurf der Resolution des EU-Ministerrates beruht auf einemeingeschränkten Verständnis der technischen Aspekte vonEnde-zu-Ende-Verschlüsselung. Denn Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist absolut,Daten sind entweder verschlüsselt oder nicht. Während der Wunsch, denStrafverfolgungsbehörden mehr Werkzeuge zur Verbrechensbekämpfung an die Hand zugeben, verständlich ist, ist die Aufhebung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselungdabei nicht der richtige Weg, sind sich die Security-Experten von ProtonMail,Threema, Tutanota und Tresorit einig.Im letzten Jahr haben Millionen von Privatpersonen und Unternehmen aufTechnologien wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gesetzt, um ihre digitaleSicherheit und Privatsphäre zu gewährleisten. Es scheint deshalb nichtkonsequent, dass die politischen Entscheidungsträger in der EU jetzt auf solcheGesetze drängen, die den wachsenden europäischen Technologiesektor in diesemBereich untergraben.In den kommenden Monaten ist die Ausarbeitung konkreter Vorschläge seitens derPolitik geplant. Die Resolution hat der Europäischen Kommission den Weg geebnet,