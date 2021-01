BERLIN (dpa-AFX) - Im andauernden Streit um die EU-Migrations- und Asylpolitik dringt Bundesinnenminister Horst Seehofer darauf, das Reform-Paket aufzuschnüren und einzelne Teile schon jetzt umzusetzen. Die Vorschläge der EU-Kommission zur Zusammenarbeit mit Drittstaaten - insbesondere in Afrika - sollten verwirklicht werden, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag am Rande von Beratungen mit seinen EU-Kollegen. "Denn da sind sich alle Mitgliedsstaaten einig, dass wir dort helfen müssen, wo die Flüchtlinge, die potenziellen Flüchtlinge, leben."

Gleiches gelte für die Situation in Griechenland sowie in dem Nicht-EU-Land Bosnien-Herzegowina, wo Migranten und Flüchtlinge teils unter verheerenden Bedingungen in Camps leben. "Da ist die einzige Antwort, die uns wirklich hilft und weiterbringt, dass wir als Mitgliedsstaaten unter Führung der Europäischen Kommission dort helfen. (...) Und das geschieht ja auch." Da sei die EU-Kommission so engagiert wie nie zuvor.