FINEOS erzielt im Jahr 2020 bisher unerreichten Kunden-Go-Live-Erfolg

FINEOS Corporation (ASX:FCL) setzt die Umsetzung des Unternehmensmottos „Unseren Kunden helfen, sich mittels Bereitstellung hervorragender Versicherungstechnologie um die Menschen zu kümmern“ auch 2020 mit Abschluss von acht Neuinstallationen und sieben umfassenden Upgrades der FINEOS-Plattform fort. Als führender Anbieter von Kernsystemen für Lebens-, Unfall-und Krankenversicherer weltweit bietet FINEOS einzigartige Kernlösungen an, mit denen Versicherungsträger dynamischer, skalier- und wettbewerbsfähiger werden.

„Wir sind mit unserer Performanz im vergangenen Jahr sehr zufrieden, insbesondere angesichts der mit der Corona-Pandemie verbundenen Herausforderungen“, so Michael Kelly, CEO von FINEOS. „Viele unserer globalen Kunden arbeiten aktiv an brandneuen Installationen, Versions-Upgrades und Plattformmigrationen. Das zeigt uns, dass unsere Kunden den Wert unserer signifikanten Investitionen in FuE in den vergangenen fünf Jahren erkennen und ihre Kernsysteme modernisieren, um ihre digitale Transformation zu unterstützen. Wir sind unseren Kunden und SI-Partnern für die umfassenden Implementierungs- und Upgrade-Erfolge im vergangenen Jahr sehr dankbar.“

Durch ein Upgrade auf die SaaS-basierte FINEOS-Plattform genießen Kunden die Vorteile eines moderneren und umfassenderen Systems für integrierte Absenz-, Gruppen- und freiwillige Nebenleistungen.

„Die FINEOS-Plattform wurde speziell zur Unterstützung des Mitarbeiternebenleistungs-Markts entwickelt und bietet unseren Kunden daher im Vergleich zu umfunktionierten P&C-Kernsystemen mehrere Vorteile“, sagte Chuck Johnston, CMO von FINEOS. „Daher genießen unsere Kunden einfachere Installationen und Upgrades. Was noch wichtiger ist: Von Anfang an integrierte Policen- und Kundenverwaltungs-Funktionen über die gesamte FINEOS-Plattform hinweg bieten einheitliche Produktinformationen sowie leitungsstarke, reibungslose Prozesse und Workflows. Diese grundlegenden Funktionen sind für die Marktangebote der FINEOS-Plattform einzigartig, von Schadensfällen bis zu Integrated Disability and Absence Management (IDAM) und hin zur vollständigen FINEOS AdminSuite, mit der Kunden in einem System den gesamten Vorgang vom Kostenvoranschlag bis zum Schadensfall abwickeln können.“