Andersen Global erweitert seine Präsenz in Russland mit einer führenden Anwaltskanzlei

Mit dem Eintritt in den russischen Markt erweitert Andersen Global seine Reichweite im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit Lidings, einer führenden unabhängigen Anwaltskanzlei mit Sitz in Moskau.

Die 2006 gegründete Full-Service-Kanzlei betreut lokale und internationale Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Marktführer, internationale Investoren sowie mittelständische und globale Großunternehmen. Lidings verfügt über Kompetenzen in den Bereichen Steuern, Kartellrecht, Bank- und Finanzwesen, Arbeitsrecht, Restrukturierung, Immobilien und Prozessrecht mit den Schwerpunkten Gesellschaftsrecht, Rechtsstreitigkeiten und geistiges Eigentum. Unter der Leitung von Managing Partner Andrey Zelenin ist die Kanzlei von Chambers and Partners, Legal 500, IFLR1000 und Best Lawyers anerkannt.