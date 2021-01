Nach dem gestrigen schwachen Handelstag erholen sich die Aktienindizes an der Frankfurter Börse heute leicht. Die Schlusskurse der wichtigsten Aktienindizes an der Frankfurter Börse und ihre heutige Entwicklung: DAX 13.665,93 (+0,33 %), TecDAX 3.410,48 (+0,30 %), MDAX 31.461,96 (+0,38 %) und SDAX 15.240,19 (+0,35 %). Deutlich stärker nach oben geht es am Donnerstag bisher an der US-Börse, wo der Handel aber noch bis 22 Uhr unserer ...