Innocan Pharma meldet Erlös von 1,8 Mio. CAD aus Ausübung von Warrants seit 1. Dezember 2020

„Die Ausübung der Warrants“, so CEO Iris Bincovich, „belegt das Vertrauen der Anleger in Innocan Pharma.“ Bincovich weiter: „Im Anschluss an die wichtigen Meilensteine, die wir seit unserem Börsengang im September 2019 erreicht haben, und in Anbetracht der eingenommenen Mittel verfügen wir über die finanzielle Stärke, um unsere Derma-Produktlinie auf den Markt zu bringen und unsere Programme zu unseren eigens entwickelten CLX- und LPT-Technologien in Zusammenarbeit mit der Universität Tel Aviv und der Hebräischen Universität Jerusalem zu forcieren.“

Nach dem unerwarteten Anstieg der Verkäufe im Onlineshop von Shir Beauty, www.shirbeauty.com, verkündet Innocan Pharma nun, dass die Produkte auf der Website nach der Wiederauffüllung der Produktbestände wieder vollständig verfügbar sind.

„Wir waren überwältigt von der Menge an Bestellungen, die wir in den ersten Tagen auf unserer Website verzeichnet haben“, sagt Nir Avram, CTO von Innocan Pharma. „Die SHIR-Haut- und Kosmetikprodukte setzen auf Qualität und bewährte Wissenschaft. Die Wirksamkeit wurde in klinischen Studien nachgewiesen, weshalb wir uns ermutigend sehen, SHIR zu einer weltweit bekannten Marke auszubauen.“

Über Innocan

Das Unternehmen ist - über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Innocan Pharma Ltd. - ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer Reihe von Arzneimittelverabreichungssystemen spezialisiert hat, bei denen Cannabidiol („CBD“) mit anderen pharmazeutischen Wirkstoffen kombiniert wird. Innocan Israel und der Forschungsarm Ramot der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Coronavirus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet.