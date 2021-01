Outback Goldfields kündigt Aufnahme des Handels an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel S600 an

Die von der Deutsche Börse AG betriebene Frankfurter Börse ist einer der weltweit größten Handelsplätze für Wertpapiere und die größte der acht Börsen in Deutschland. Die Notierung von Outback in Frankfurt soll Investoren in Europa und international den Handel mit den Aktien des Unternehmens erleichtern.

Chris Donaldson, CEO von Outback, sagt dazu: „Unser Listing in Frankfurt ermöglicht es europäischen Anleger, an unserem Erfolg teilzuhaben, und ergänzt unsere bestehende kanadische Notierung an der Canadian Securities Exchange. Der Handel an der FWB wird die Sichtbarkeit des Unternehmens bei europäischen Investoren erhöhen und gleichzeitig für eine bessere Liquidität für unsere Aktionäre sorgen.“

Dem Unternehmen wurde eine deutsche Wertpapierkennnummer (WKN: A2QJSS) und eine internationale Wertpapierkennnummer (ISIN: CA69002L1067) zugewiesen.

Über die Frankfurter Wertpapierbörse

Die FWB ist einer der weltweit größten Handelsplätze für Wertpapiere. Die FWB wird von der Deutsche Börse AG betrieben und ist die größte der acht deutschen Börsen. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot der Deutsche Börse AG deckt die gesamte Prozesskette ab, u.a. den Wertpapier- und Derivatehandel, die Abwicklung von Transaktionen, die Bereitstellung von Marktinformationen sowie die Entwicklung und den Betrieb von elektronischen Handelssystemen. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website der Deutschen Börse AG unter http://deutsche-boerse.com.

Über Outback Goldfields Corp.

Outback Goldfields Corp. ist ein finanzstarkes Explorationsunternehmen mit einem Paket von vier sehr höffigen Goldprojekten, die sich im Umfeld und in unmittelbarer Nähe der Goldmine Fosterville in Victoria (Australien) befinden. Das erste Phase-I-Explorationsprogramm ist jetzt in zwei der vier Konzessionsgebiete des Unternehmens im Gange. Die Goldfields-Region im australischen Victoria ist Standort einiger der hochgradigsten und kostengünstigsten Bergbaubetriebe der Welt.